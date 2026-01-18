Allerta meteo rossa, l’accorato appello della LIDA Olbia: “Mettete in sicurezza i vostri animali”

Olbia. In queste ore mezza Sardegna è sotto una allerta meteo grave e, mentre la Protezione Civile invita alla massima prudenza, dal fronte del volontariato arriva un appello accorato che non può restare inascoltato. A lanciarlo da Olbia, dove in queste ore è stata diramata l'ordinanza con chiusura delle scuole e parchi cittadini (leggi qui l'articolo) da domani fino a martedì 20 gennaio, è Cosetta Prontu della LIDA Olbia, che richiama tutti i cittadini a una responsabilità immediata verso gli animali.

"In questo momento abbiamo oltre 500 cani e 300 gatti già sotto la nostra tutela – spiega – e non abbiamo la possibilità materiale di correre a salvare tutti gli altri". Proprio per questo, sottolinea Cosetta, è fondamentale che ogni proprietario si attivi ora, approfittando della momentanea tregua della pioggia.

L’invito è chiaro: mettere subito in sicurezza gli animali, togliendoli da cortili, recinti precari, sgabuzzini, catene o luoghi esposti. "La situazione è gravissima – avverte – ma adesso c’è ancora il tempo per salvarli, se ci si organizza subito".

Un appello che si estende anche al senso civico dei cittadini: "Chiedo ai vicini di casa di non voltarsi dall’altra parte. Se vedete animali tenuti in condizioni di pericolo, denunciate davvero. Domani potrebbe essere troppo tardi".

Con le scuole chiuse e il passaggio del ciclone previsto nelle prossime ore sulla fascia orientale della Sardegna, la LIDA ribadisce che durante le emergenze i soccorsi per gli animali non sempre possono intervenire, rendendo la prevenzione l’unica vera forma di salvezza.

"Ve lo chiedo con il cuore in mano – conclude Cosetta – e vi chiedo anche di pregare per noi, perché la situazione è molto seria".

Un appello importante che non può essere ignorato perché non riguarda solo il mondo del volontariato, ma l'intera comunità e la responsabilità di un’intera comunità.