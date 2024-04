Al via la prima edizione del Gallura Tattoo Convention

San Teodoro. Si scaldano i motori e l'organizzazione entra nel vivo, dopo mesi di intense attività ecco il primo comunicato per la prima edizione del Gallura Tattoo Convention, che si terrà a San Teodoro dal 24 al 26 Maggio. "Abbiamo fuso due Manifestazioni in 1: Motomarea, uno dei più sentiti motoraduni della Sardegna, che dopo uno stop rinasce dalle ceneri grazie al Terra Sarda Racing Team e al suo presidente Janet Celani e Gallura Tattoo Convention che arriva per creare un esplosione di passioni tra tattoo e moto,- ci racconta Christian Varchetta, imprenditore di Olbia, titolare della HD Chris, e organizzatore della prima Tattoo Convention- e prosegue: "la nostra è una piccola Convention, che inizia così in un modo umile ,con tanta voglia di fare bene quello che di più ci appartiene".

Il calendario è ricco di appuntamenti e vi aspetta una tre giorni nell'area della zona artigianale in cui la parola d'ordine è divertirsi e condividere le proprie passioni. Tra musica, tattoo, concerti, street food, panorami e tramonti mozzafiato non mancherà l'aspetto sociale, gli introiti dell'evento al netto delle spese saranno utilizzati per la creazione di una scuola di motociclismo dedicata ai bambini.