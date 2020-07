Aggius: ecco il Museo Etnografico più grande della Sardegna

Aggius, 26 luglio 2020 – Per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all’insegna della cultura, rimane immancabile una visita alla cittadina di Aggius.

Lo splendido contesto naturale fa da scenario a quello cultura che si estende sul suo territorio. Sicuramente da non perdere una visita al museo etnografico Oliva Carta Cannas. La grande struttura museale al suo interno ospita una vasta esposizione di strumenti degli antichi mestieri.

Immancabile la testimonianza data dalla lavorazione dell’antico tappeto di Aggius. Potremo carpire i segreti della sua lavorazione partendo dalla tintura della lana con tipici estratti vegetali sardi. In alcune sale sono stati riprodotti fedelmente gli ambienti domestici di un tempo mentre la parte più moderna vede l’allestimento della scuola, di una farmacia, e dell’ufficio postale.

Imperdibile la visita alla sezione dedicata al canto a tenore tradizionale di Aggius. Durante la visita vengono proposti i brani del caratteristico canto corale di Aggius, per immergersi ancor più nell’atmosfera del tempo. Attraverso supporti multimediali sarà possibile ascoltare anche canti e interi concerti, suggestivi e emozionanti.

Una parte del museo mostra dal vero la tipica lavorazione a telaio con delle tessitrici che davanti ai visitatori riproducono un tappeto antico.

Con scadenza annuale viene allestita una interessante “Mostra Temporanea” che ha per tema la tradizione, del costume, del territorio, dell’arte gallurese.

I grandi ambienti museali e la cura dei particolari nella ricostruzione delle ambientazioni, ne fanno un vero e proprio gioiello culturale da custodire gelosamente. Il museo offre percorsi e approfondimenti tematici personalizzati per ogni gruppo di visitatori, e laboratori per scolaresche.

Interessante scoprire e partecipare attivamente alla i lavorazione della lana, del pane o rivivere gli antichi giochi di strada, o cimentarsi nella ricostruzione delle bambole di pezza o scoprire le proprietà e lavorazioni delle erbe aromatiche e medicinali.

Bookshop, laboratori didattico-educativi, visite guidate, sono i servizi offerti dalla struttura museale che propone approfondimenti storico-culturali anche attraverso conferenze, concerti, esibizioni del coro e del balletto di Aggius.

Il museo è la celebrazione del granito che si integra magistralmente nella struttura espositiva delle tradizioni e della cultura popolare gallurese, dal 1600 ai nostri giorni.

Non mancano inoltre opere di arte contemporanea ispirate ad Aggius come quelle dell’artista Maria Lai che qui intervenne più volte con delle installazioni. A lei è dedicato anche il nuovo Museo di Arte Contemporanea comprendente anche fotografie e opere di street art.

Il museo si trova nel cuore di Aggius in Via Monti di Lizu 6. Di certo durante il percorso culturale torneremo ad assaporare una quotidianità antica, in cui la preziosità delle piccole cose sarà invidiabile per i nostri tempi moderni.