A San Pantaleo la grande musica ricorda le vittime di Milmegghju

Olbia, 27 agosto 2019 – E’ in programma un emozionante performance sotto le stelle per il 28 agosto prossimo.

Nella piazza della Chiesa a San Pantaleo a partire dalle 21.30, si terrà un concerto a trent’anni esatti dalla tragedia nella quale persero la vita tredici persone tra le fiamme dell’incendio di Cugnana. Sul palco si alterneranno la voce del tenore Dario Di Vieri sulle note del pianoforte di Andrea Cossu e il violino solista di Maria Safariants.

Ancora una volta l’incantevole scenario del borgo ottocentesco che si erge tra le rocce granitiche della Gallura, sarà il protagonista di quest’evento commemorativo facendo riecheggiare struggenti melodie, arie d’opera e vertiginosi assoli. Un concerto organizzato dall’Accademia Musicale Bernardo De Muro, nell’ambito di In Itinere 2019 in collaborazione con il Comune di Olbia, nel contesto della XX Stagione Concertistica della Scuola Civica di Musica di Olbia.

L’indiscutibile potere evocativo della musica ancora una volta per un evento così toccante, rientra nel programma delle celebrazioni civili e religiose in ricordo delle numerose vite interrotte tragicamente dal fuoco in uno degli episodi più drammatici della storia recente della nostra Gallura.

Il devastato territorio di Milmegghju tra San Pantaleo e Portisco, conserverà una ferita indelebile, tra i suoi abitanti. Un tragico episodio in cui un folle gesto non può che insegnarci a difendere e a proteggere sempre più il valore della vita e la bellezza della nostra Sardegna.