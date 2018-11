A Olbia un corso di formazione permanente di Iconografia cristiana

Olbia, 4 novembre 2018- Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione permanente di Iconografia Cristiana organizzato dal’Accademia Santu Jacu presso l’Istituto “San Vincenzo” in Via De Filippi a Olbia.

L’Accademia Santu Jacu è stata fondata cinque anni fa dal maestro iconografo Michele Antonio Ziccheddu. Baccalaureato in Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna con Licenza in Teologia Sistematica sul tema della Teologia dell’icona presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari. Il maestro iconografo Ziccheddu, negli anni di studio ha approfondito, oltre agli aspetti teologici e storici, anche le tecniche dei più importanti maestri delle scuole russe, in particolare quella di Mosca del periodo XIV-XVII sec. Sul Monte Athos, in Grecia, ha avuto la possibilità di studiare le opere dei due principali maestri che hanno affrescato le chiese e i monasteri della “Santa Montagna”: Manuel Panselinos e Teofane il cretese. Il confronto con alcuni monaci iconografi è risultato fondamentale per lo sviluppo del percorso di formazione spirituale e tecnico. In seguito agli studi sulle tecniche delle principali scuole iconografiche greche, in particolare quella Macedone e quella Cretese approda infine ad una sintesi stilistica che applica sia alla pittura murale (affresco) che all’iconografia su tavola (tempera ad uovo), la cui caratteristica principale consiste nell’utilizzo di una tecnica a tratteggio largo.

L’Accademia Santu Jacu organizza corsi in tutta italia, in Sardegna sono attivi corsi propedeutici e permanenti nel cagliaritano e presso il monastero benedettino di San Pietro di Sorres a Boruttas (SS).

Le lezioni, teorico-pratiche, si svolgeranno a partire dal 2 dicembre 2018, dalle 09.00 alle 17.30 ogni prima domenica del mese. Gli allievi riceveranno tutto il materiale necessario per il corso.

La partecipazione è a numero chiuso previa iscrizione.

I maestro guiderà gli allievi in un percorso teologico, spirituale, storico e artistico e insegnerà a realizzazione le icone, sotto ogni aspetto e rigorosamente a mano, secondo l’antica tecnica della tempera all’uovo. Ogni particolare verrà studiato per essere conforme e adeguato ai Canoni stabiliti dalla Chiesa.



Per partecipare non sono richieste precedenti esperienze maturate in campo artistico. Non si tratta di un corso di pittura, ma di un cammino spirituale dove il fine principale non è quello di imparare una tecnica, ma di testimoniare la propria fede cristiana attraverso l’icona. ​Per informazioni: Accademia Santu Jacu Email [email protected] Tel. 389 2416642