A Masterchef9 c’è la sarda Francesca Moi che strega tutti

Olbia, 27 dicembre 2019 – L’ultima edizione di MasterChef Italia 9, ha preso il via lo scorso 19 dicembre su Sky Uno alle 21.15.

Ancora una volta i tre giudici-chef Bruno Brabieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo saranno alle prese con i talenti della gastronomia italiana, pronti a darsi battaglia fino all’ultima portata.

Tra i 20 partecipanti c’è quest’anno la presenza di una talentuosa ragazza sarda che si è fatta subito notare: Francesca Moi.

Nella sua figura esile e minuta è racchiuso un concentrato di bravura, di creatività e grande gusto per la gastronomia. Se poi ci si aggiunge la grande forza di volontà che distingue sempre le donne sarde, e il grande amore per le proprie radici, ecco uscirne un profilo davvero dirompente.

La giovane Francesca 29 enne neo sposina, ha conquistato il tanto ambito grembiule bianco che le ha permesso di passare il turno senza imbattersi negli spareggi.

Anche se giunge da Pisa è una frizzante cagliaritana che lavora in una pasticceria nella città toscana.

Ha una sorella gemella con cui condivide la passione per la cucina rivivendo il convivio familiare nelle preparazione di pranzi e cene, con i sapori tipici della Sardegna.

In un’intervista rilasciata durante il concorso rivela di avere il sogno di aprire un agriturismo in Toscana che le permetta di proseguire il suo sogno di chef ai fornelli. La sua passione per la cucina la definisce una vera ossessione e la grande emozione nel ricevere il grembiule bianco, è stata un insieme di felicità e incredulità. Prosegue nell’intervista comunicandoci che la sua cucina si può racchiudere in tre parole: istinto, semplicità e gusto.

In occasione del contest gastronomico di Masterchef Francesca ha proposto all’attenzione dei severi giudici dei tortelli al pistacchio con chiari richiami alla Sardegna, sia per i colori della portata che per gli alimenti utilizzati: calamari, erbette, che hanno riscosso una grande approvazione.

Partecipa a MasterChef perché vuole soddisfare il suo bisogno di riscatto dimostrando a se stessa e a chi la sta sostenendo che può farcela a perseguire il suo sogno, la sua passione, il suo grande amore per la cucina.

Francesca ha un blog di cucina tutto suo dove pubblica ricette e propone i suoi sapori unici. Proprio un suo follower sui social l’ha spronata a partecipare a Masterchef 9.

Forza Francesca la tua terra fa il tifo per te. Ancora una piccola grande donna sarda riesce a farsi spazio nel contesto a lei più congeniale.

La passione e l’amore posso superare gli ostacoli, se poi vengono supportati dalla determinazione sarda, allora si diventa impavidi!