Tragedia durante una partita di calcio a Ozieri: muore a soli 10 anni l'olbiese Gioele Putzu

Ozieri. Un sabato pomeriggio di gioco si è trasformato in tragedia nel piccolo comune di Ozieri, in Sardegna. Il 14 settembre, la comunità è stata scossa dalla notizia della morte di Gioele Putzu, un bambino di soli 10 anni, durante una partita di calcio con gli amici.

L'incidente è avvenuto nel campo sportivo "Raimondo Meledina", situato nel quartiere San Nicola. Secondo le prime ricostruzioni, Gioele stava giocando con i suoi compagni quando, in un tragico istante, ha urtato violentemente contro una porta da calcio. La struttura, per ragioni ancora da chiarire, si sarebbe poi ribaltata sul piccolo.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, tra cui l'ambulanza medicalizzata e l'elisoccorso dell'Areus, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il bambino è andato in arresto cardiaco e, purtroppo, non c'è stato nulla da fare per salvarlo.

La Procura di Sassari ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause esatte del decesso. Nel frattempo, i carabinieri e gli ispettori dello Spresal stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica precisa dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Gioele, figlio unico- il padre è olbiese e la madre di Ozieri - era un bambino vivace e pieno di talento. Promettente judoka nella palestra Kan Judo di Olbia, allenato dai maestri Angelo Calvisi e Gavino Carta, Gioele frequentava la scuola di San Simplicio.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori, che avevano accompagnato il figlio al campo sportivo per una giornata di svago. L'intera comunità di Ozieri e quella di Olbia sono ora è strette nel dolore, cercando di elaborare una perdita tanto improvvisa quanto incomprensibile. Le autorità competenti dovranno ora fare chiarezza su quanto accaduto, mentre Ozieri e Olbia piangono la perdita di una giovane vita piena di promesse.