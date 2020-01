Spopolamento: da Padru uno studio all’avanguardia

Olbia, 20 gennaio 2020 – Anche Padru entra a far parte della “Rete delle associazioni- Comunità per lo sviluppo” con l’obiettivo di creare azioni per combattere gli effetti dello spopolamento in Sardegna.

Un progetto, quello della Rete, che per ora vede coinvolte 26 associazioni rappresentative di tutto il territorio sardo e che mira ad intraprendere una serie di incontri itineranti coinvolgendo popolazioni locali, attori istituzionali e culturali nella valorizzazione delle eccellenze dei paesi dell’isola.

Tra i promotori di quella che si prefigge di diventare una vera e propria Comunità per lo sviluppo c’è anche Realtà Virtuose, un’associazione culturale nata tre anni fa in uno dei luoghi protagonisti del fenomeno dello spopolamento in Gallura: la piccola frazione di Sa Pedra Bianca a Padru.

Da sinistra Pietro Pedone, Alberto Monaco e Mauro Ghezzo

Corradino Seddaiu mentre cattura i suoni della natura

Il direttivo dell’associazione è composto da giovani con alle spalle studi e percorsi formativi diversi che hanno deciso di mettere a disposizione della collettività le loro esperienze e conoscenze.

Presidente dell’associazione è il sassarese 47enne Corrado Seddaiu.

Completati gli studi in sociologia ad indirizzo antropologico presso l’Università La Sapienza di Roma, Corrado ha deciso di trasferirsi a Padru, paese di origine dei suoi genitori.

Da qualche anno, insieme all’archeologa Silvia Selis, il sociologo Alberto Monaco, l’esperto di grafica e informatica Mauro Ghezzo, e Pietro Pedone, appassionato di ciclotuirismo che lo vede impegnato nella valorizzazione di percorsi turistici alternativi per cicloamatori, portano avanti alcuni interessanti progetti e studi all’avanguardia sul fenomeno dello spopolamento in Sardegna.

Mappa Sonora è un progetto che si prefigge creare una mappa dei suoni della Sardegna, ovvero catturare e campionare i suoni peculiari dei luoghi di volta in volta visitati: la natura, il rumore delle officine artigiane, i suoni del centri urbani, ma anche di quelli udibili quando si visitano i luoghi di interesse archeologico e architettonico.

Una mappa sonora pensata per essere resa fruibile sul Web al fine di consentire agli utenti interessati a scoprire i luoghi della Sardegna, non solo di accedere alle mappe o alle fotografie, ma anche di coglierne la loro “musicalità” attraverso i suoni pazientemente selezionati, raccolti e caricati in rete attraverso specifici servizi internet.

Ma non solo, Realtà virtuose da qualche anno è entrata a far parte della Rete Nazionale dei piccoli paesi coordinata dal più illustre antropologo italiano, il professor Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione.

Un incontro della Rete Nazionale dei piccoli paesi

Gli antropologi Alessandra Broccolini e Pietro Clemente durante un incontro della Rete Nazionale dei piccoli paesi

Gli studi portati avanti da Corradino Seddaiu con la professoressa Alessandra Broccolini, docente di Antropologia Culturale presso la facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza di Roma” e l’incontro con il grande antropologo nuorese Pietro Clemente, hanno dato il via ad una serie di ricerche e studi sullo spopolamento in Sardegna.

“Da tempo ci stiamo occupando di studiare il fenomeno dello spopolamento nelle varie aree del Mediterraneo, quindi oltre alla Sardegna ci stiamo occupando della Corsica, delle Isole Baleari e Malta. Attualmente ci stiamo recando spesso nella vicina Corsica”. spiega Corradino Seddaiu.

Un’esperienza importante che ha visto Realtà Virtuose attraversare le Bocche di Bonifacio per raggiungere tra i numerosi luoghi visitati Pigna, un piccolo e caratteristico paese a nord ovest della Corsica.

“A Pigna siamo stati messi in contatto con il grande artista e scenografo corso Toni Casalona. Lui ha sicuramente contribuito in modo determinante con la sua attività artistica e culturale alla rinascita del piccolo paese. Ha fondato ed è animatore dell’associazione A voce e con altri amici ha dato vita a una cooperativa di artigiani, la Corsicada, che vende i suoi prodotti in diverse botteghe sparse sull’isola”

L’artista corso Toni Casalona e il sociologo Corradino Seddaiu

Lo scorso 10 gennaio, si è concretizzato il nuovo avvincente impegno dell’associazione Realtà Virtuose che la vedrà protagonista di un prestigioso progetto che riguarda sempre il fenomeno dello spopolamento in Sardegna: è stato dato il via ufficiale alla “Rete delle associazioni- Comunità per lo sviluppo”.

Presso l’aula consiliare di Borore è stato approvato all’unanimità lo Statuto, così come il “Manifesto” e la “Carta delle proposte” della Rete delle Associazioni, giunta al suo quinto incontro ufficiale.

Coordinatore della Rete è Fausto Mura, presidente dell’associazione Nino Carrus di Borore.

Il Manifesto e la Carta delle proposte sono state presentate da Giammario Senes, rappresentante dell’associazione Progetto-territorio di Bonorva e del Gal Logudoro-Goceano, e dal sociologo Corradino Seddaiu di Realtà Virtuose per il quale il fenomeno dello spopolamento dei paesi è un argomento di punta.

La scommessa per la Sardegna è quella di raggiungere un virtuoso equilibrio tra aree urbane e rurali in termini di diritti sociali (salute, mobilità, istruzione), infrastrutture materiali e immateriali e opportunità d’impresa.