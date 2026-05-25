Sequestrati 40 kg di reperti marini imbarcati: l’operazione dell’ADM

Porto Torres. Nell’ambito delle costanti attività antifrode e della tutela del patrimonio ambientale della Sardegna, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Reparto Locale di Porto Torres, hanno portato al sequestro, presso il Porto di Porto

Torres" oltre 40 kg di reperti marini protetti occultati nel veicolo.



L’operazione, condotta in stretta sinergia con gli addetti alla sicurezza della società di vigilanza dell’Autorità portuale Mare di Sardegna, ha permesso di intercettare una cittadina di nazionalità francese, di 69 anni, in procinto di imbarcarsi sul traghetto della compagnia Corsica Ferris e diretta a Tolone.



A seguito del controllo, sono stati rinvenuti oltre 40 chilogrammi di materiale naturale sistemati sotto i sedili e nel bagagliaio, tra cui:

• Sabbia marina in granelli di sassi bianchi simili a chicchi di riso.;

• Ciottoli e sassi prelevati dal litorale.Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che i reperti erano stati asportati illegalmente dalla

spiaggia Le Saline di Stintino.



Alla passeggera è stata contestata la violazione della Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 (Norme in materia di turismo). La normativa vieta espressamente l'asportazione, la detenzione e la vendita di sabbia, ciottoli e conchiglie in assenza di autorizzazione, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000

euro.



I reperti sono stati posti sotto sequestro e sono attualmente custoditi presso gli uffici doganali di Porto Torres. In collaborazione con le autorità locali, verranno pianificate nei prossimi giorni le operazioni di riposizionamento dei materiali nel rispettivo arenile di provenienza, al fine di preservare l'integrità dell'ecosistema dunale e costiero. L’attività conferma l'efficacia del presidio di legalità attuato presso i punti di confine e

sottolinea l'impegno corale delle Istituzioni nella difesa delle bellezze naturali dell'isola, risorsa preziosa e non riproducibile del territorio sardo.