Prescrizioni antincendio 2026 in Sardegna

Olbia. Stagione estiva alle porte e con il caldo e il mare arriva anche lo spauracchio degli incendio, ancora una volta la Regione presenta a tutti i cittadini il vademecum con tutte le indicazioni, obblighi e divieti al fine di tutelare il territorio riducendo i rischi.

Prescrizioni antincendio 2026: dal 1 giugno al 31 ottobre è in vigore in tutta la Sardegna lo stato di “elevato rischio di incendi boschivi”.

Entro il 1° giugno i proprietari e i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo sono tenuti a: ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà per un fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;

Nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre i proprietari e i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo possono procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli sotto la propria diretta responsabilità penale e civile solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio, autorizzazione da richiedere almeno 10 giorni prima.

In questo periodo è vietato accendere fuochi o compiere azioni che possono provocarne l'accensione:

- non gettare sigari, sigarette, o qualsiasi tipo di materiale acceso dai veicoli in movimento;

- non abbandonare mozziconi o altri rifiuti in luoghi sensibili;

- non sostare su automezzi con marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o altro materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature. Immagine di repertorio.