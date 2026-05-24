Olbia, Alessandro Cinus: la nuova promessa della kickboxing nazionale

Olbia. A soli 21 anni, Alessandro Cinus si sta imponendo come una delle realtà emergenti più interessanti della kickboxing olbiese e dell’intera Sardegna. Cresciuto sportivamente a Olbia all’interno del Team Rama/Petrosyan, il giovane atleta ha iniziato il proprio percorso nel 2019, distinguendosi fin da subito per determinazione, disciplina e una crescita tecnica costante.

In pochi anni Cinus è riuscito a costruire un palmarès di assoluto rispetto, conquistando risultati importanti nei principali tornei nazionali grazie a uno stile di combattimento aggressivo, spettacolare ed estremamente efficace. A confermare il suo talento sono anche i numeri: ben 14 vittorie per KO, dato che evidenzia non solo la preparazione atletica del fighter olbiese, ma anche una maturità agonistica rara per la sua età.

La consacrazione è arrivata con il trionfo al prestigioso Petrosyan Mania 2025, oggi considerato uno dei circuiti più competitivi e importanti della kickboxing italiana. Un successo di grande valore tecnico, ottenuto contro avversari di alto livello e che ha acceso definitivamente i riflettori sul nome di Alessandro Cinus, segnando ufficialmente il suo ingresso nel mondo del professionismo.

Dietro la crescita dell’atleta c’è il lavoro del Team Petrosyan Olbia guidato dal maestro Mario Rama, realtà sportiva che negli ultimi anni sta contribuendo alla formazione di giovani talenti nel nord Sardegna. Fondamentale anche la collaborazione con la storica scuola dei fratelli Giorgio e Armen Petrosyan, punto di riferimento internazionale negli sport da combattimento con sede a Milano.

"Ho indiziato da ragazzino con un po’ di Boxe, ma dopo poco mi sono iscritto nella palestra del Maestro Mario Rama, dove ho trovato la mia realtà sportiva. - racconta Cinus - Esattamente quello che cercavo: una palestra seria con una tecnica e con un modo di allenare che mi piacciono molto. Ho iniziato perché avevo voglia di mettermi in gioco ed ero determinato nel mio percorso sportivo. Il maestro Rama mi ha indirizzato nei vai tornei che ho vinto e piano piano sono arrivato a quello più importante, il circuito Petrosyan Mania dove combattono solo atleti di alto livello. Ringrazio mio padre per questo, in quanto è sempre presente e mi sostiene, ed il mio Maestro".

Il percorso di Cinus dimostra come anche una città lontana dai grandi centri sportivi possa esprimere atleti di livello nazionale e professionistico. Nonostante a Olbia il suo nome sia ancora poco conosciuto al grande pubblico, i risultati ottenuti raccontano la storia di un ragazzo che, passo dopo passo, sta costruendo il proprio spazio nella kickboxing italiana. Determinazione, lavoro quotidiano e mentalità professionale hanno trasformato un giovane talento locale in una promessa concreta di questo sport. E il passaggio al professionismo potrebbe rappresentare soltanto l’inizio di una carriera ancora più importante.

Il prossimo appuntamento sarà il 13 giugno a Masullas, in provincia di Oristano, dove Alessandro Cinus combatterà per la cintura XFC Pro contro il forte atleta di casa Michele Vacca, in un match che si preannuncia spettacolare e decisivo per il futuro del fighter olbiese.