Sardo muore in Trentino: era solo in casa e aveva febbre

Torbole, 21 marzo 2020- Un giovane di 23 anni, originario di Porto Torres è stato trovato morto in casa a Torbole, in Trentino. Lo riporta L’Unione Sarda. Gian Mario Muru si era trasferito in Trentino per un lavoro stagionale e viveva da solo in casa. Con lo scoppio dell’epidemia del Coronavirus aveva cercato di rientrare in Sardegna senza riuscirci.

Era in casa quando, avendo accusato febbre e mal di testa e avvisate le autorità sanitarie come da procedura, era stato sottoposto a Covid 19 risultando negativo. Rimasto in casa da solo e malato veniva aiutato dalla Caritas che gli recapitava il mangiare e medicine.

Quando il giovane ha smesso di dare notizie di sé i familiari preoccupati hanno allertato le forze dell’ordine. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia il ragazzo è stato rinvenuto privo di vita.

Le indagini sono in corso.