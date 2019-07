Sardegna: tutto pronto per la Diagonale sarda, il 16 agosto tappa a Tempio e Olbia

Olbia, 6 luglio 2019- La Diagonale Giro d’Italia, la straordinaria staffetta nazionale di runners, handbikers e camminatori sbarca in Sardegna con una serie di tappe lungo un serpentone che si snoderà in circa 500km di percorso e che toccherà quasi tutte le province della Sardegna.

La Diagonale, staffetta sportivo solidale tocca tutte le regioni d’Italia ed è stata pensata ex organizzata per raccogliere i fondi necessari per sostenere il progetto di Roadrunnerheart dell’ingegnere Daniele Bonacini. Missione del progetto è quello di reperire i fondi per l’acquisto di protesi per persone amputate e realizzare quindi il sogno di tutti coloro che desiderano poter correre sulle proprie gambe. Madrina ufficiale della Diagonale è Huawei VeniceMarathon. Tutti gli atleti amatoriali, durante le tappe verranno scortati e supportati sia dal team ufficiale che da tutti quelli che a livello locale in queste ore stanno aderendo a questa straordinaria iniziativa di sport solidale.

Per la Sardegna si raccolgono donazioni per l’acquisto di “Cani guida per non vedenti – Lions C7lub Oristano “, addestrati presso il centro Lions dì Lambiate.

La partenza è prevista da Porto Torres il 16 Agosto alle ore 7 capo gruppo dei runner sarà Diego Venturi. La prima tappa prevista è Tempio Pausania a seguire la Città di Olbia dove l’arrivo è atteso entro le ore 22.00. Successivamente si scenderà in Diagonale verso Oristano, passando per Ala dei Sardi, Bono, Santu Lussurgiu. Arrivati ad Oristano si proseguirà per la cittadina di Arborea, poi Guspini, Fluminimaggiore, Iglesias e Vallermosa. Ultima tappa Cagliari. La Diagonale non è una competizione, non ci sono iscrizioni né vincitori, ma solo la pura volontà di scambiarsi e sensibilizzare le persone ai valori sportivi e solidali.