Sardegna, turisti positivi: via al piano regionale di rientro a casa

Cagliari, 29 agosto 2020– La Protezione Civile su richiesta della Regione Sardegna in queste ore sta predisponendo il piano di rientro a casa dei turisti positivi. Questi ultimi, lavoratori in trasferta o turisti, potranno quindi proseguire l’isolamento previsto dal protocollo sanitario anti covid a casa propria grazie al trasferimento a bordo di navi e aerei dedicati.

In queste ore l’Assessore regionale dell’Igene e Sanità, Mario Nieddu, e il coordinatore dell’Unità di crisi del Nord Sardegna Marcello Acciaro, assieme ai vertici della Protezione Civile stanno approntando il piano di rientro che al momento riguarderebbe circa 300 persone. Queste ultime, tutte positive, non hanno sintomi e si trovano in Sardegna in isolamento presso strutture ricettive e case in affitto. Per chi arriva in Sardegna dal porto di Civitavecchia, è stato già allestito un drive in per i test gratuiti. I numeri dei positivi che si trovano al momento in Sardegna, in vacanza o per lavoro, al momento sono però in continua evoluzione.