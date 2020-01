Sclerosi multipla, 7000 casi: in Sardegna ci si ammala di più

Olbia, 22 gennaio 2020 – La sclerosi multipla è una malattia cronica progressiva che va a colpire il sistema nervoso centrale distruggendo la guaina mielinica, che isola le fibre nervose all’interno del sistema nervoso centrale. Si viene ad innescare così un processo distruttivo irrimediabile.

I dati relativi a particolari aree della Sardegna mostrano che l’incidenza della sclerosi multipla, risulti essere più alta rispetto a quella registrata in altre zone del Mediterraneo.

Secondo quanto riportato da Prevalence of multiple sclerosis in Sardinia: A systematic cross-sectional multi-source survey. Mult Scler vengono considerati 5677 malati di sclerosi multipla, residenti in Sardegna, 1735 di sesso maschile e 3942 di sesso femminile. I neurologi hanno esaminato accuratamente le cartelle cliniche dei soggetti mettendo in relazione i dati con l’archivio amministrativo della Regione Sardegna. Ne è risultato che la prevalenza assoluta della sclerosi è di 330 su 100.000 nei soggetti di età superiore a 15 anni, di 447 nelle femmine e 205 nei maschi, sempre rispetto a 100.000 abitanti.Prendendo in esame specifiche aree dellaSardegna, la frequenza più alta si è registrata nei distretti di Ogliastra e Nuoro, rispettivamente 425 e 419 su 100.000. La prevalenza più bassa è stata quella dell’area Olbia-Tempio con 217. La maggioranza di quelle registrate ha riguardato forme recidivanti remittenti (79.3%), mentre nel 16.3% dei casi si trattava della forma secondariamente progressiva e nel 4.4% di quella primariamente progressiva.

Pertanto gli autori di tale studio hanno dedotto che i valori di frequenza rilevati in Sardegna dal loro studio, sono fra i più alti riportati al Mondo fino ad oggi. L’analisi fornita con il dato a confronto con altre popolazioni, risulta essere di vitale importanza al fine di pianificare interventi mirati della sanità pubblica.

La città di Cagliari ha veduto presso il proprio ospedale Binaghi oltre 4.250 pazienti negli ultimi 3 anni di cui 3.200 in trattamento. 1200 risultano essere i malati assistit dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari.

L’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), evidenzia la carenza di personale medico e infermieristico, le liste d’attesa inaccettabili per prenotare una risonanza magnetica, ma anche la carenza di un adeguato sostegno psicologico per i pazienti e la mancanza di centri per la riabilitazione.

Inoltre l’Aism pone l’attenzione sulla necessità di rendere al più presto disponibili per i pazienti sardi i farmaci approvati dall’Aifa (agenzia italiana del farmaco). La carenza di un osservatorio che fornisca un dato epidemiologico non consente un’ottima organizzazione del personale, e delle risorse economiche.

La Sardegna si attesta come la regione con la più alta presenza della patologia, circa il doppio rispetto alla media nazionale.7 mila casi sull’isola.Ora l’Aism chiede a gran voce alla Regione che venga istituito un tavolo tecnico sulla sclerosi, visto che l’ultima riunione sul tema risale a oltre un anno fa.