Sardegna, Rt a 0,48; Comuni: con meno di 30 casi non è calcolabile

Olbia, 08 maggio 2020 – Oggi è il giorno del parametro Rt che, calcolato su 21 parametri differenti, restituisce il numero delle persone che un singolo caso positivo riesce a contagiare. A chiarire alcuni aspetti è stato il presidente Christian Solinas durante il punto stampa odierno.

“La Regione, avvalendosi del supporto del Comitato tecnico-scientifico e del professor Stogiu, è stata perfettamente in grado di calcolare l’Rt – spiega Solinas ai giornalisti e ai sardi che seguono la diretta streaming -. E’ chiaro che per avere un calcolo esatto abbiamo utilizzato i medesimi assunti che sono stati utilizzati dall’Istituto Superiore di Sanità e quindi abbiamo voluto la stessa formula affinché non ci fossero dubbi”.

Come spiega Solinas, l’aver utilizzato lo stesso schema dell’ISS ha fatto emergere alcune criticità. Tale parametro, spiega il Presidente, è risultato valido soprattutto nelle Regioni che hanno avuto una fortissima diffusione epidemiologica del virus con conseguente numero di casi elevato. “Sostanzialmente è un indice che dà una corretta rappresentazione laddove ci sono stati molti casi di positività. Per questa ragione diverse Regioni, soprattutto nel meridione e nelle isole, hanno chiesto che i parametri fossero più articolati”.

Quindi non viene usato solo Rt, ma un paniere di 21 parametri. La Sardegna ha come valore lo 0,48 a livello regionale ed è aggiornato ad oggi.

“La maggior parte dei comuni sardi ha avuto una circolazione talmente bassa da sterilizzare questo parametro – dice Solinas – nel senso che il parametro Rt assume valore solo con un numero di casi superiore a 30 quindi tutti quei comuni che hanno avuto meno di 30 casi sono statisticamente non rilevanti. Troverete nella relativa stringa la sigla “nc”, non calcolabile”.

Attesa dunque per la pubblicazione. L’unico dato disponibile, svelato da Solinas, è quello di Cagliari città che è superiore a 0,5.