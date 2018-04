Sardegna: da una pianta endemica il principio che blocca l’Hiv

Olbia, 08 aprile 2018 – L’Hypericum scruglii, pianta tipicamente sarda, localizzata in Ogliastra e Sarcidano potrebbe essere la chiave di volta per bloccare il virus dell’Hiv-1 nelle cellule infette. Un’equipe multidisciplinare dell’Università di Cagliari che mette insieme biologi e virologi del dipartimento di scienze biologiche, è riuscita infatti ad isolare in laboratorio sei composti (principi attivi) scoprendo che riescono a bloccare gli enzimi che permettono la replicazione del virus Hiv-1.

Questa ricerca potrebbe in futuro portare alla realizzazione di un farmaco in sostituzione all’attuale mix terapeutico per l’Hiv-1: una vera svolta nella storia di questa malattia, che in futuro, con l’ottimizzazione e il potenziamento delle molecole oggetto della ricerca, definendo dosaggi ed eventuali tossicità, porterebbe ad inibire in vitro la trascrittasi inversa e l’integrasi dell’immunodeficienza umana di tipo 1 oltre alla replicazione del virus.

Il composto più attivo è una molecola “multitarget” e quindi innovativa perché permette di agire su più fronti contemporaneamente, puntando così ad una eventuale riduzione dei farmaci usati nel “cocktail”.