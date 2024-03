Sardegna: questo pomeriggio il passaggio di consegne tra Solinas e Todde

Bianca

Escursionista perde l'equilibrio e cade: salvata dai Vigili del Fuoco

Siniscola. Soccorsa una escursionista in difficoltà. Intervengono i vigili del fuoco.Poco prima delle 12:30 di ieri la sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro è stata attivata per soccorrere una donna in difficoltà in locali...