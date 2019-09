Olbia, 8 settembre 2019- La Sardegna dice stop alle nuove domande di autorizzazione per la pesca subaquea su tutto il mare territoriale.

Con un comunicato l’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna ha stavbilito che per l’annualità 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 11 comma 2 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009, non è consentito presentare la domanda per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della pesca subacquea professionale nel mare dell’isola.