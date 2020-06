Sardegna, oggi 17 incendi: elicotteri in azione, ettari bruciati

Cagliari, 27 giugno 2020 – Diciassette incendi, oggi, hanno falcidiato la Sardegna. Molti di questi hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo. Ecco il riepilogo della giornata.

Alle ore 10.50 si è verificato un incendio in agro del comune di Usellus località “Campu Sarais”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo forestale della Stazione di Villaurbana coadiuvata dal personale eliportato, a terra diverse squadre appartenenti alla macchina regionale antincendio. L’incendio ha percorso una superficie di circa 7 ettari di stoppie . Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12.00.

Alle ore 12 circa, un altro incendio nell’oristanese e più precisamente in agro del comune di Palmas Arborea, in località “S’isca de su ponti”, ha visto l’intervento di un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Oristano che unitamente al personale elitrasportato, ha gestito il personale antincendio giunto sul posto. Sono intervenute: 1 autobotte e 1 blitz del G.A.U.F. di Oristano con 4 unità, n.3 squadre di Forestas con n.6 unità provenienti da Santa Giusta, Palmas Arborea e Zeddiani, n.5 unità dei Vigili del fuoco . L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di vegetazione palustre . Le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dalla presenza di vento, si sono concluse alle ore 13.00 circa.

Qualche minuto prima di mezzogiorno nuovo focolaio nell’ agro del comune di Villamassargia nella località “Pode N.18”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12.45. Le attività di spegnimento e bonifica sono state dirette dalla Stazione forestale di Siliqua competente per territorio che, coadiuvata dal personale elitrasportato e da 2 squadre di volontari di protezione civile hanno impedito che le fiamme si propagassero in modo incontrollato.

E ancora, ecco l’incendio in agro del comune di Bono in località “S.Caterina”, dove sono intervenuti, alle ore 12.15 circa, 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana e Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Stazione di Bono che, supportato dal personale giunto sul posto coi mezzi aerei, ha gestito l’attività di 2 squadre Forestas dei cantieri di Bono (Badde Oliana) e Burgos (Figu Niedda). L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari danneggiando al suo passaggio diverse piante di sughera. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 14:10.

Il quinto evento della giornata ha visto coinvolto il comune di Cabras ed in particolare la località “S.Petronilla” dove, qualche minuto dopo le 13 è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono durate circa 2 ore e sono state dirette dal personale della Stazione di Oristano coadiuvata dal personale elitrasportato. A terra, il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia della locale Stazione forestale ha disposto l’arrivo sul posto di un cospiscuo numero di unità, nello specifico è stato necessario l’intervento di ulteriori 2 pattuglie forestali compresa quella del G.A.U.F (Gruppo del CFVA specializzato nell’uso di tecniche di spegnimento degli incendi), una squadra dell’Agenzia Forestas di Zeddiani, i barracelli di San Vero Milis oltre ai Vigili del fuoco di Oristano. L’incendio, spinto dal vento, ha interessato una superficie di circa 2 ettari di eucalipteti . Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.00.

Un Ecureuil As 350 B3, l’elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Alà dei Sardi, è intervenuto nel primo pomeriggio in un incendio nell’agro del comune di Torpè, in località “Ussela”. Durante la fase di spegnimento è stato avvistato un nuovo punto fuoco in località “Guado di Nuoro” dello stesso comune, per cui il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento del CFVA), ritenendo altamente probabile la suscettività delle fiamme ad espandersi sulle aree boscate limitrofe a causa del vento ha disposto il nuovo obiettivo al mezzo aereo. Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono protratte fino alle ore 16.30.

In questi minuti si sta verificando un incendio in agro del comune di Bottidda località “Badu Erveghes”, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bono coadiuvata dal personale elitrasportato, a terra diverse squadre appartenenti alla macchina regionale antincendio. L’incendio è tutt’ora in corso.