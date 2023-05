Sardegna: muore a 25 anni in attesa di un trapianto

Nuoro. Un 25enne è morto per una infezione e una malattia rara, la glicogenosi 1b. Mancavano le ultime analisi da effetturare al Brotzu di Cagliari per poi essere iscritto nella lunga lista d'attesa per il trapianto al fegato, ma il giovane non ce l'ha fatta. Ieri l'ultimo saluto, con una folla commossa.