Sardegna, intensificazione dei controlli: operazione "Roadpol"

Sardegna. Nel fine settimana tra il 27 e 29 agosto si svolgerà - in Sardegna e su tutto il territorio nazionale - l'operazione "Roadpol" "Safe Holiday" finalizzata al controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza di tutti i veicoli. Così anche nell'Isola verranno intensificati i controlli specifici relativi - come si legge nella nota delle forze dell'ordine - "anche alla sistemazione del carico, inefficienze tecniche , regolarità dei documenti del conducente e del veicolo, nonchè all'inosservanza dell'uso dei sistemi di ritenuta anche per minori".

Gli agenti saranno impiegati lungo le principali arterie stradali sarde, al fine di prevenire e garantire la sicurezza stradale anche attraverso l'uso di strumentazione omogenea.