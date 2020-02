Sardegna, basket: anche la Dinamo bloccata dal Coronavirus

Olbia, 26 febbraio 2020 – Le recenti vicende nazionali continuano a condizionare la vita quotidiana degli italiani, e in questo preoccupante vortice vi è compreso anche il mondo dello sport.

Anche in ambito regionale la Sardegna sta accusando i conseguenti stravolgimenti dei calendari delle varie discipline sportive. A tal proposito è giunta l’ufficialità che la gara di sabato al PalaSerradimigni contro il Cantù non verrà disputata dalla Dinamo. A quanto pare tutta la giornata del massimo campionato di basket italiano è saltata ed è stata rinviata a data da destinarsi.

Un provvedimento che si è reso necessarioemesso dalla Federazione nazionale unitamente con la Legabasket, in seguito ai provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, messi in campo per contrastare il dilagare del Coronavirus, in Italia.

La squadra proseguirà comunque gli allenamenti in vista dell’importante appuntamento con l’andata degli ottavi di Champions: mercoledì 4 marzo arriverà a Sassari il San Pablo Burgos.

Le competizioni europee non hanno subito finora interruzioni a differenza di quanto si sta verificando in Italia. Tutto dipenderà da comesi evolverà la situazione in Italia nei prossimi giorni.

Ecco di seguito il comunicato stampa diramato dalla Dinamo attraverso il proprio sito ufficiale: “Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la Lega A Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, e il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti”.

Non ci resta che attendere gli sviluppi della situazione, non solo sportiva ovviamente.