Santa Teresa di Gallura, il progetto SEATY di Worldrise presente anche a Capo Testa-Punta Falcone

Gallura. Dopo il progetto pilota di Golfo Aranci, nel 2023 Worldrise, grazie al supporto di Fastweb e delle amministrazioni locali, ha realizzato altri due SEATY - Aree di Educazione Marina Locale, all’interno di due Aree Marine Protette (AMP), tratti di mare in cui la biodiversità è tutelata in un’ottica di sviluppo sostenibile: l’AMP Capo Testa - Punta Falcone, nel Comune di Santa Teresa Gallura (SS), in Sardegna, e l’AMP Capo Milazzo, nel Comune di Milazzo (ME), in Sicilia. I SEATY istituiti nell’ambito di questi tratti di costa protetti sono riusciti a rafforzare le AMP nella divulgazione e nella sensibilizzazione della comunità, coinvolgendo centinaia di persone in attività di sensibilizzazione e tutela dell’ambiente marino.

Il SEATY Capo Testa è un progetto di Worldrise realizzato grazie al supporto di Fastweb e ai patrocini della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Area Marina Protetta Capo Testa - Punta Falcone e con l’adesione del Comune di Santa Teresa Gallura. L’Area Marina Protetta Capo Testa - Punta Falcone si estende per più di 5000 ettari ed è una zona marina e costiera in cui le attività umane, come per esempio turismo e pesca, sono regolamentate per assicurarne la sostenibilità e in modo da garantire sul lungo termine la conservazione della natura e la sua rigenerazione per il beneficio di tutti. All’interno dell’AMP, presso la Spiaggia di Rena Bianca (S. Teresa Gallura), è stata creata un’Area di Educazione Marina Locale in cui è presente l’info point con il biologo marino per informazioni e prenotazioni alle attività gratuite.

Per avvicinare le persone al mare e risvegliare il senso di responsabilità individuale per la sua salvaguardia, vengono organizzate diverse attività gratuite a partire dallo snorkeling giornaliero in cui il biologo marino di Worldrise accompagna grandi e piccini alla scoperta dei tesori del mare. Un’altra attività utile a riconnettere la comunità al mare è lo yoga che si svolge gratuitamente due volte al mese da giugno fino a settembre compreso. Inoltre, una volta al mese, sono previsti eventi tra cui talk divulgative ed eventi musicali che ci permettono di attivare le persone e avvicinarle alla conservazione dell’ambiente marino. Per restare aggiornati sulle attività è possibile accedere al calendario a questo link e per partecipare ai vari eventi è possibile inviare una mail a [email protected]. Inoltre è possibile consultare la pagina social Worldrise SEATY dove vengono promosse le attività a cavallo delle giornate interessate (qui il link ). Tra le iniziative più interessanti, quella del 21 luglio alle 19:30 presso il bar Horizon alchimie di gusto sito in Piazza della Libertà, a Santa Teresa di Gallura, in cui si terrà un aperitivo musicale con Anna Vilardi che accompagnerà il sole al tramonto affacciati sul mare attraverso le note del suo magnifico violino. L’evento sarà in collaborazione con Special Occasion services.