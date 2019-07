Santa Teresa, birra e letteratura: arriva Corrado Trevisan

Santa Teresa Gallura, 08 luglio 2019 – Nuovo appuntamento con la rassegna “I monumenti incontrano la letteratura”, questa volta a Santa Teresa Gallura con un percorso gastronomico che al centro avrà la birra.

L’appuntamento del 9 luglio è organizzato dalla cooperativa Cooltour Gallura.

La birra, intesa come alimento e non solo come bevanda, sarà tema e oggetto di letture di ricette e degustazioni itineranti nei locali più rinomati del porto di Santa Teresa.

Il percorso si svolgerà in compagnia di Corrado Trevisan, nome molto affermato della gastronomia italiana.

Trevisan ha pubblicato due volumi: “ABC di cucina per bambini” e “In cucina… a Tutta Birra” per Pacini Fazi Editore.

A partire dalle 19, tra la Marina e il porto nuovo di Santa Teresa, le persone che si prenoteranno all’evento inizieranno il percorso.

L’appuntamento consentirà di apprezzare e valorizzare la versatilità della birra quale ingrediente preziosissimo in cucina: inoltre, si potranno degustare alcune delle migliori marche della bevanda.