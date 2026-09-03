Previsioni meteo in Gallura: sino a 37 gradi, resta il rischio incendi

Olbia. L’estate non sembra avere alcuna intenzione di lasciare spazio all’autunno. Il primo fine settimana di settembre si annuncia infatti soleggiato e ancora molto caldo in Gallura, con temperature che sabato potranno raggiungere i 37 gradi a Olbia. Secondo il bollettino dell’Arpas, per venerdì 4 settembre è previsto sulla Sardegna un cielo generalmente sereno, con il solo possibile passaggio di nubi alte nelle ore centrali. Al mattino potranno comparire nebbie o foschie isolate nel settore occidentale dell’Isola. I venti saranno prevalentemente a regime di brezza, mentre i mari risulteranno mossi a ovest, con moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio, e poco mossi altrove. A Olbia venerdì la temperatura prevista oscillerà tra una minima di 22 gradi e una massima di 35. Valori ancora più elevati sono attesi nelle zone interne: Ozieri potrà raggiungere i 37 gradi e Sanluri i 38.

La giornata di sabato 5 settembre sarà caratterizzata da cielo generalmente sereno su tutta la Sardegna. Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime cresceranno soprattutto nei settori orientale e meridionale dell'Isola. A Olbia il termometro potrà raggiungere i 37 gradi, con una minima prevista di 24. Anche nell'interno continuerà a fare molto caldo, con punte di 38 gradi a Sanluri e 37 gradi a Ozieri e Nuoro. I venti saranno deboli o localmente moderati da Ovest-Nord-Ovest, in attenuazione in serata, mentre i mari saranno poco mossi o localmente mossi.

Buone notizie anche per chi punta alla spiaggia nella giornata di domenica 6 settembre. La tendenza indicata dall'Arpas parla ancora di cielo generalmente sereno, con temperature stazionarie o localmente in lieve diminuzione. I venti saranno deboli, prevalentemente a regime di brezza, e i mari generalmente poco mossi.

Incendi, venerdì rischio medio in Gallura ma allerta alta nell'interno

Il caldo mantiene però alta l'attenzione sul fronte degli incendi. Nel bollettino della Protezione civile regionale valido per venerdì 4 settembre, gran parte della Sardegna è classificata con pericolosità media, codice giallo, compreso il settore nord-orientale dell'Isola. Una classificazione che non significa che un incendio sia necessariamente destinato a verificarsi, ma indica condizioni particolarmente favorevoli alla sua propagazione. In presenza di pericolosità alta, specifica la Protezione civile, un eventuale rogo non affrontato tempestivamente può raggiungere dimensioni tali da diventare difficilmente contrastabile anche con le forze ordinarie rinforzate, rendendo potenzialmente necessario il concorso della flotta aerea statale. Si apre dunque un primo weekend di settembre dal sapore pienamente estivo, con sole, temperature elevate e condizioni favorevoli per il mare, ma con la necessità di mantenere alta la prudenza sul fronte degli incendi, soprattutto nelle zone interne della Sardegna.