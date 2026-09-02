Costa Smeralda, stop alla sosta sulla Panoramica di Cugnana: divieto anche per i “camion vela”

Wednesday, 02 September 2026
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Arzachena. Stop alle auto e ai mezzi pubblicitari lasciati lungo la SP94 “Panoramica di Cugnana”, in uno dei tratti più trafficati della Costa Smeralda. La Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna ha istituito il divieto permanente di fermata e sosta su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra l’intersezione per Capriccioli e l’abitato di Abbiadori. Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 00:00 di venerdì 4 settembre e interesserà tutti i veicoli, senza eccezioni: autovetture, autocarri, mezzi commerciali e anche quelli utilizzati per attività pubblicitarie e promozionali, compresi i cosiddetti “camion vela”.
Alla base dell'ordinanza, firmata il primo settembre dal dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia, Antonio G. Zanda, ci sono ragioni legate alla sicurezza della circolazione. Nel tratto interessato è stata infatti rilevata la frequente e indiscriminata presenza di veicoli in sosta o in fermata, anche di notevoli dimensioni e destinati alla pubblicità, su pertinenze provinciali che non sono destinate alla sosta. Una situazione che, soprattutto in prossimità dell’intersezione, può ridurre sensibilmente la visibilità tra i mezzi provenienti dalle diverse direzioni e rendere più difficile la corretta percezione della strada, della segnaletica e delle condizioni del traffico.
Particolare attenzione viene riservata proprio ai camion vela. Secondo quanto evidenziato nel provvedimento, le ampie superfici grafiche e le immagini ad alto impatto visivo dei mezzi pubblicitari possono rappresentare una fonte di distrazione per gli automobilisti, aumentando le condizioni di rischio. La presenza dei veicoli in sosta può inoltre restringere la carreggiata utile e interferire con le manovre di transito e di svolta. Da qui la decisione di estendere il divieto all'intero tratto e a tutte le categorie di veicoli, con l'obiettivo di garantire maggiore visibilità nelle intersezioni, una migliore percezione della segnaletica e una maggiore fluidità e sicurezza della circolazione.
La Provincia precisa inoltre che il divieto riguarda espressamente anche i veicoli che espongono sulla propria struttura cartelli, pannelli, impianti o altri mezzi pubblicitari, anche quando siano regolarmente immatricolati, assicurati e autorizzati alla circolazione. A rendere operativo il provvedimento sarà la nuova segnaletica verticale, che verrà installata tramite Multiss Spa all'inizio del tratto interessato, ripetuta dove necessario e collocata anche alla sua conclusione.
Per chi non rispetterà le nuove disposizioni sono previste le sanzioni stabilite dal Codice della Strada e, quando ne ricorreranno i presupposti, anche la rimozione forzata del veicolo. In questo caso le spese di rimozione, trasporto e custodia saranno a carico del trasgressore. Il divieto non è legato soltanto alla stagione estiva: l'ordinanza stabilisce infatti che la misura avrà validità permanente, fino a un'eventuale revoca, modifica o sostituzione con un successivo provvedimento.
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