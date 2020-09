Oschiri, oggi il rientro dell’Istituto Superiore Amsicora

Oschiri, 22 settembre 2020 – Dopo ben sei mesi alcune scuole della Sardegna oggi hanno riaperto le loro porte. Una di queste scuole è l’Istituto Superiore Amsicora con sede a Oschiri e Olbia.

Proprio la sede di Oschiri oggi ha accolto gli studenti in una veste tutta nuova nel rispetto delle norme anti-Covid. Sulla pagina Facebook della scuola sono state pubblicate alcune foto che ritraggono gli studenti insieme al Dirigente Scolastico Gianluca Corda e alcuni momenti che riprendono la misurazione della temperatura effettuata a tutti gli studenti all’ingresso della struttura.

Nelle immagini si nota anche tutta la segnaletica necessaria per ricordare agli alunni l’importanza di seguire le regole per prevenire il contagio. Dunque i cartelli riportano i gesti fondamentali da compiere durante la permanenza nell’istituto – lavaggio delle mani, corretto utilizzo della mascherina e distanziamento sociale – ma non solo.

Infatti nella segnaletica affissa nelle porte, sono riportati e correttamente descritti anche i comportamenti da adottare per l’ingresso e l’uscita del personale e degli studenti, in modo tale da evitare gli assembramenti.

Un post quello pubblicato su Facebook che augura un buon inizio anno scolastico : “Ricominciamo da Oschiri. Bentornati”.

Invece per l’inizio delle lezioni nella sede di Olbia dell’Ipia bisognerà attendere al 29 settembre.