Olbia, toto-assessora allo Sport, ma niente nomi dal partito FDI

Olbia, 17 settembre 2020- In questi giorni le forze politiche della maggioranza del Consiglio Comunale sono al lavoro per individuare la nuova figura femminile che dovrà subentrare alla dimissionaria assessora allo sport Silvana Pinducciu.

La ex assessora, eletta in quota Forza Italia, lo scorso 22 agosto aveva annunciato le sue dimissioni con una lettera di fuoco nella quale venivano evidenziate le criticità riscontrate durante il suo mandato nella Giunta guidata dal Sindaco Settimo Nizzi.

Su La Nuova Sardegna di oggi si legge che i partiti starebbero lavorando per l’individuazione di una figura esterna alla Giunta che abbia riscontro di gradimento di tutti i partiti di maggioranza. La nuova assessora avrà un incarico per 8 mesi, quelli che mancano alle nuove amministrative comunali.

Per questo toto-assessora il partito di Forza Italia, nella persona del Sindaco Nizzi, per non fare l’asso piglia tutto, rimarrà quindi a guardare il gioco politico dei partiti alleati alla ricerca di un nuovo assetto politico strategico.

La Nuova ha inoltre anticipato alcune indiscrezioni sui nomi presentati dai partiti “I Riformatori hanno proposto Monica Fois, consigliere delegata di Murta Maria nell’amministrazione Giovannelli bis. Fratelli d’Italia ha fatto il nome di Silvia Careddu, che però lo scorso anno era candidata alle Regionali in quota Forza Italia; la Lega ha indicato invece Silvana Manchia, nel 2016 candidata alle Comunali con Forza Olbia a sostegno di Vanni Sanna. Ma nel corso della discussione è venuto fuori anche il nome di Cristina Ambrosio”.

In serata però, con una nota firmata da Gigi Carbini, Vice coordinatore regionale Fratelli d’Italia, è arrivata la smentita del partito sul nome di Silvia Careddu.

“Il circolo di Fratelli d’Italia Olbia – Gallura non ha dato nessuna disponibilità ad intervenire all’interno dell’amministrazione dato che non esiste, ad oggi, nessuna coalizione con il Centro destra”. Si legge nella nota.

“Pertanto non ha avanzato alcuna richiesta in merito alla nomina di Silvia Careddu, che peraltro non risulta neanche iscritta a Fratelli d’Italia, in qualità di Assessore allo sport”. Conclude così il Vice coordinatore regionale Fratelli d’Italia Gigi Carbini.