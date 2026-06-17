Olbia, scontro tra auto e moto in corso Vittorio Veneto: un ferito in codice giallo

Olbia. Incidente stradale questa mattina in corso Vittorio Veneto , poco dopo l'incrocio con via Fiume d'Italia. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un'autovettura di grossa cilindrata e una motocicletta. Secondo una prima ricostruzione raccolta tra alcuni testimoni presenti sul posto, l'automobile si stava preparando a svoltare verso le cosiddette case dei ferrovieri quando sarebbe sopraggiunta la moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, finito sull'asfalto in seguito all'impatto. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con un codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per effettuare i rilievi e moderare il traffico stradale. L'incidente si è infatti verificato prima delle ore 11 in un momento particolare: due mezzi dei Vigili del fuoco subito dopo avevano necessità di percorrere quel tratto di strada e, con la riapertura del passaggio a livello, si è rapidamente formato il consueto flusso di autobus, auto, furgoni e motocicli che caratterizza la zona nelle ore di punta. Una situazione che, ancora una volta, ripropone le criticità di uno degli snodi viari più congestionati della città.

Foto di Alessandro Olivieri che si ringrazia.