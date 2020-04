Olbia: salta il Primo Maggio, San Simplicio a rischio

Olbia, 14 aprile 2020 – Mentre le restrizioni continueranno fino al 4 maggio e mentre la Sardegna ha deciso di non sfruttare la mini-ripartenza decisa dal Governo, a Olbia si guarda alla primavera con tristezza.

Questa stagione segna l’arrivo del turismo, ma anche l’inizio di una serie di eventi tradizionali molto attesi dagli olbiesi che scandiscono una serie di “riti sociali” a cui la popolazione è molto affezionata perché rinsaldano i legami affettivi e famigliari.

Intanto, il primo evento a saltare è il Primo Maggio che ormai era diventato una nuova tradizione. Il concertone, organizzato da Eventi Frizzanti in collaborazione con il Comune di Olbia, viene rimandato a data da destinarsi: non si sa, infatti, quando eventi come questi – che tecnicamente sono “assembramenti” – potranno essere nuovamente svolti.

A rischio c’è la festa di San Simplicio, con il suo carico di giostre, Sagra delle cozze, concerti, rassegne folk e sfilata per le vie della città. L’Italia dovrebbe ripartire a scaglioni il 4 maggio e dunque non si sa se la festa potrà esserci. Probabilmente, ma è una congettura, ci sarà solo la parte religiosa senza assembramenti.

Capitolo a parte, ma non troppo, per le feste campestri che purtroppo – almeno quelle previste in questo periodo – salteranno. Difficile prevedere se, alla luce delle disposizioni che dovrebbero essere emesse il 4 maggio, si potrà fare qualcosa durante il periodo finale della primavera.