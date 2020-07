Olbia: revoca ordinanza sull’acqua potabile in zona tannaule

Olbia, 28 luglio 2020 – L’ordinanza sindacale datata 18 maggio 2020 che riguardava il divieto di utilizzo per fini alimentari dell’acqua erogata nel quartiere di Tannaule di Olbia è stata revocata da una nuova ordinanza.

Il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari era stato dato in seguito ai controlli dell’ARPAS di Sassari sulle acque Rub Nicchia adiacenti all’ospedale Giovanni Paolo II. Le analisi confermavano un’eccesso dei parametri trialometani.

Era però consentito l’utilizzo per lavaggio di indumenti e persone. La comunicazione degli esiti arrivata dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della A.T.S. Sardegna, A.S.S.L. Olbia riguardo i prelievi effettuati dall’ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 6 luglio in zona Baratta risulta che l’acqua è idonea al consumo umano.

Per questo motivo è stato ritenuto opportuno revocare la precedente ordinanza.