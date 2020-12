Olbia, Pittulongu: Tar dice no a nuovi 22 appartamenti

Olbia, 2 dicembre 2020- Anche i giudici del Tribunale amministrativo della Sardegna hanno detto stop al nuovo residence con 22 appartamenti proposti con nuovo progetto respingendo il ricorso della società Baia Azzurra contro il Comune di Olbia che a suo tempo ne aveva negato l’avvio.

L’estate scorsa gli uffici del Comune avevano respinto la domanda per l’avvio del progetto presentato nel 2008. La Baia Azzurra era stata invitata a depositare nuova domanda, con nuova progettazione adeguandola in base alle norme urbanistiche più recenti. A quel punto Baia Azzurra aveva chiesto il parere di legittimità della richiesta al Tar che ha invece ritenuto valide le richieste da parte del Comune di Olbia. Richiesta legittima non solo perché “l’originario titolo ha perso effetto per il decorso del termine per la fine dei lavori”, ma le motivazioni sono anche da ritenersi valide perché “l’area su cui sarebbe dovuto sorgere il nuovo complesso residenziale ricade in parte in una zona urbanistica Hi4 ossia a pericolosità idraulica molto elevata, e per i giudici quel vincolo di rischio “ha assunto elementi di certezza e di piena operatività”, come certificato dall’Autorità di bacino 13″. Così hanno spiegato i giudici del Tar il motivo per cui è stato dato un nuovo no al progetto dei 22 appartamenti.