Olbia, karting: subito podio per il fenomeno Silvio Calza

Olbia, 5 luglio 2020 – La scorsa domenica 28 Giugno è finalmente ripartito ufficialmente il campionato Karting.

La prima gara della stagione 2020 si è svolta ad Alghero nello scenario della bellissima pista Riviera del Corallo. Sul circuito abbiamo ritrovato il nostro pilota olbiese Silvio Calza questa volta all’esordio nella categoria x30 Senior. Il giovanissimo pilota proviene dalla categoria 125 junior nella quale ha conquistato sia il campionato regionale nel 2018, che il campionato IAME series nel 2019. Una ripartenza alla grande dopo i mesi del fermo obbligato a causa dell’emergenza Covid.

Silvio Calza a soli 14 anni corre con la 4 Mori Karting, capitanata dal tecnico Antonio Dettori.Papà Gianni Calza ci racconta con orgoglio e un pizzico di emozione:” Il nostro Silvio è consapevole che per lui questa appena iniziata sarà una stagione durissima. Si troverà a dover affrontare avversari tutti più grandi di età, e più esperti rispetto a lui. Ma fino ad oggi Silvio non ha mai deluso le aspettative del Team e di tutti coloro che fanno il tifo per lui”.

“Per essere ottimisti siamo certi di poter puntare al secondo o terzo posto sul podio in questa categoria – prosegue Gianni Calza- in cui Silvio vivrà esperienze del tutto nuove. Poi c’è l’esordio con un nuovissimo telaio, Kart Republic, importantissimo marchio che stravince a livello nazionale e mondiale. Un nuovo motore più potente da gestire, ha preso il posto di quello utilizzato in precedenza nella categoria Junior”.

A Silvio sono bastati pochi intensi giorni di allenamento dopo il lock down, ed oggi è già in grado di gestire il nuovo telaio al meglio, e il nuovo motore. Su pista ha saputo tener testa all’algherese Daniele Demartis che da oltre due anni è il protagonista indiscusso della gara. Ha duellato fino all’ultimo giro con un pilota con tanta esperienza e che da anni partecipa a gare del campionato italiano e ad Alghero, con grandi risultati.

“È stato molto impegnativo per me scendere in pista – dice Silvio- riuscire a gestire la pressione di un avversario così forte. Ma io mi sono concentrato solo sulla gara e non su di lui. La mia voglia di vincere era davvero troppo forte. Papà prima della partenza mi ha detto per la prima volta: “Ricordati che per ora un secondo posto dietro Daniele va benissimo”. Io non ero di certo molto d’accordo, ma sono bastate le sue parole per rassicurarmi”.

Tutto ha funzionato perfettamente con il telaio messo a disposizione da Antonio Dettori, in team con il motorista il meccanico Giancarlo Dettori, già tecnico ufficiale della squadra corse Kart Republic. Il risultato di tanta passione unita alla competenza tecnica e alla grinta di Silvio, non ha tardato ad arrivare. Una qualifica perfetta, una prefinale perfetta e una finale strepitosa.

“Ho pianto al traguardo dall’emozione e dalla gioia. Ho abbracciato mio padre più forte che potevo, e ho pensato che la mia famiglia è con me sempre in ogni mio passo, in ogni mio traguardo. Proprio a loro ho dedicato questa prima vittoria 2020. Ora i mie programmi prevedono la partecipazione al Campionato Italiano. Purtroppo per motivi logistici dovrò saltare la gara in Sicilia, ma essendo un sardo che ama alla follia la propria isola, parteciperò al campionato regionale”.

Silvio è un fiume in piena tra entusiasmo, adrenalina, grande spirito di sacrificio e passione per il Kart.

“Devo un grande grazie a Antonio Dettori e i miei sponsor che mi sostengono in questa bellissima esperienza di vita. Ma il grazie più grande è tutto per i miei genitori che mi sostengono da quando a di 6 anni sono entrato a far parte in questo magnifico mondo del Karting”.

Siamo certi che il ragazzo correrà lontano con il suo kart, tra soddisfazioni e successi. La stoffa del campione, c’è.