Olbia, Isticcadeddu: pneumatici abbandonati sul ponte

Olbia. Ancora un episodio di degrado che coinvolge la prima periferia olbiese: quella non troppo lontana dal centro storico, ma neanche immersa nell'agro. parliamo del quartiere di Isticcadeddu, situato sul prolungamento di Corso Vittorio Veneto tra Pasana e zona Baratta. Da qualche giorno, campeggia un "deposito" di pneumatici proprio sul ponte del quartiere sopra il rio Seligheddu. Non si sa chi ha deposto il materiale, ma i residenti del quartiere hanno immediatamente notato la sua presenza, lamentando l'abbandono in cui versa il rione al di là di alcune pregevoli iniziative isolate.