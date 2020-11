Olbia, in volo da Porto Istana alla Spiaggia del Dottore

Olbia, 8 novembre 2020 – In tanti si chiedono ancora dove si trova l’esclusiva spiaggia del Dottore, considerata una gemma della costa nord-orientale della Sardegna, una meraviglia di sabbia soffice e colori con vista mozzafiato su Tavolara. Sardegna oltre la Cima ha quindi deciso di sorvolare con il suo drone le più importanti spiagge di Porto Istana, nota località turistica in Comune di Olbia, fino a quella che un tempo veniva conosciuta con il nome di S’Ispiaggia de S’Ainu.

La località turistica di Porto Istana è ben segnalata e si trova a circa 15 minuti di auto da Olbia. Una volta imboccata la Strada Statale 125 in direzione Nuoro, arrivati alla grande rotonda della frazione di Murta Maria bisogna svoltare a sinistra in direzione di Capo Ceraso, un selvaggio promontorio granitico quasi incontaminato.

Giunti sul posto -la località Porto Istana è ben segnalata- questa è caratterizzata da un paesaggio a tratti collinoso che degrada sul mare presentando quattro incantevoli spiagge separate da piccole fasce rocciose, graniti rosa contornati dallo spiccato verde di arbusti mediterranei: cisto, corbezzolo, erica, leccio e olivastro. Tutte le quattro spiagge sono denominate con numeri ordinali partendo da Nord. Sono costituite da un fondale di acqua bassa per un lungo tratto e sono quindi particolarmente adatte ai bambini. Qui i colori del mare variano dal verde acqua fino al color smeraldo. Essendo una spiaggia particolarmente amata dalle famiglie con bambini durante l’estate, i periodi migliori per godere la bellezza, ma anche il silenzio dei luogo sono sicuramente la primavera o l’autunno. In questa spiaggia protetta dal vento di maestrale, nelle belle giornate di sole è possibile fare il bagno tutto l’anno, anche per i più freddolosi: basterà indossare una tutina protettiva da nuoto o da sub spessa solo tre millimetri.

Non troppo distante dalla spiaggia di Porto Istana c’è quella conosciuta come 3 sorelle l’antico nome è Sas Ena e s’Appara. La piccola spiaggetta è costituita da sabbia bianca, acqua cristallina e gode di una tranquillità che poche riescono a dare. La sua posizione non è tanto semplice da raggiungere, anche se un sentiero molto amato dai trekker le fa da cicerone. Poco più avanti troviamo l’incantevole spiaggia del Dottore. Un tempo chiamata S’Ispiaggia de S’Ainu, la piccola baia garantisce una splendida vista su incontaminati ambienti selvaggi. L’arenile è costituito da una striscia di sabbia chiarissima, il fondale la fa rassomigliare ad una piscina naturale. Alle sue spalle, si trovano alcune ville esclusive nascoste tra la fitta vegetazione della macchia mediterranea, di fronte si erge maestosa l’isola di Tavolara. Tutto il tratto di mare che avvolge con i suoi colori il promontorio di Capo Ceraso regala immagini spettacolari agli amanti del trekking, ma anche dello snorkeling, della vela, del kayak e della fotografia subacquea, grazie alla flora marina e all’interessante ittiofauna. Sardegna Oltre La Cima vi saluta e vi augura una buna visione! Alla Prossima Avventura.

©Sardegna oltre la Cima di Manuel Braccu

Testo di P. A. e M. B.