Olbia: importante perdita in via Del Piave

Olbia, 17 agosto 2020 – Una cittadina ci ha segnalato un guasto alla rete idrica in via Del Piave ad Olbia allegando alla segnalazione anche alcune foto per far capire meglio la situazione.

Da qualche tempo a questa parte data la perdita la via risulterebbe perennemente allagata, quindi non solo un unico punto, ma uno scorrere continuo di acqua lungo tutta la strada.

Via Del Piave si trova in prossimità del centro e inizia da via Fausto Noce passando per via Brigata Sassari e finendo in via Vittorio Veneto. Proprio l’ultimo pezzo della lunga via, che termina nella strada principale e super trafficata, è quello coinvolto.

“Si chiede quindi l’intervento degli organi preposti affinché si possa sistemare subito la situazione ormai diventata pesante dato che le abitazioni si trovano proprio a livello della strada e persino il marciapiede risulta sempre allagato”.