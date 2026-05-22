Olbia, "Il verso nudo": conversazioni intorno alla poesia di Tino Scugia

Friday, 22 May 2026
Informazione dal 1999
Olbia. Riparte la stagione poetica della città di Olbia con un appuntamento dedicato alla poesia come spazio di incontro, riflessione e condivisione. Domenica 24 maggio, alle ore 19:30, negli spazi di Suentu Lab, in via Basilicata 24/26, gestiti dall’associazione Culturale Archè e Mediterrarte, si terrà “Il verso nudo – Conversazioni intorno alla poesia di Tino Scugugia”, evento culturale che metterà al centro l’opera e la ricerca poetica dell’autore attraverso dialoghi, letture e momenti musicali. Poeta dalla voce intensa e riconoscibile, Tino Scugugia ha costruito nel tempo una scrittura essenziale e profonda, capace di interrogare il presente attraverso immagini nitide, tensione emotiva e attenzione alla dimensione umana del vivere.
L’incontro nasce proprio dal desiderio di creare uno spazio di ascolto attorno alla sua opera, trasformando la poesia in occasione di relazione e confronto. Il titolo dell’evento richiama l’essenzialità del verso, la sua nudità espressiva, la forza di una parola che rinuncia al superfluo per cercare autenticità, memoria e verità. Una poesia che si fa dialogo aperto con il pubblico, attraversando temi universali come il tempo, l’identità, il silenzio e la fragilità dell’esperienza umana.
Nel corso della serata interverranno Marella Giovannelli, Vanna Sanciu e Giuseppina Carta, protagoniste di una conversazione dedicata ai temi, alle immagini e alla visione poetica dell’autore. A moderare l’incontro sarà la poetessa e giornalista Camilla Pisani, che accompagnerà il pubblico in un percorso di lettura e approfondimento attorno alla voce poetica di Scugugia.
Accanto alla parola, spazio anche alla musica con l’intervento musicale di Daniele Gala, che contribuirà a creare un’atmosfera intima e partecipata, in sintonia con il carattere evocativo dell’evento. “Il verso nudo” si propone così come un’esperienza culturale che intreccia poesia, dialogo e musica, restituendo centralità alla parola poetica come luogo di ascolto, presenza e condivisione. Un appuntamento pensato non soltanto per gli appassionati di letteratura, ma per tutti coloro che riconoscono nella poesia uno strumento capace di generare visioni, domande e comunità. L’appuntamento è aperto al pubblico. L’ingresso è libero, ma, per chi lo vorrà, sarà possibile lasciare un contributo per contribuire al sostentamento dello spazio culturale Suentu Lab.
22 May 2026
22 May 2026
22 May 2026
22 May 2026
Olbia. Buone notizie sul fronte sentieristicha. Fa un passo avanti il progetto “Design For All: Olbia Città Accessibile”. Il Comune di Olbia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’Intervento B, ...
Golfo Aranci. L'artista Emanuela Giacco, che ha eletto Golfo Aranci come sua seconda patria e baricentro della propria ricerca espressiva, firma un nuovo e ambizioso progetto che unisce arte visiva, memoria del mare e sensibilità ecologica. A ...
Olbia. Giada Inzaina, figura centrale ma rigorosamente defilata della scena culturale della cittadina di Telti, sarà la protagonista assoluta del prossimo appuntamento mensile dell'Officina della Musica, attesa alle ore 19:00 di oggi, gioved&i...
Olbia. Quando le luci della sala operatoria si spengono, a parlare restano i numeri. E quelli della seconda campagna di sterilizzazione di maggio 2026 lanciata dalla LIDA di Olbia descrivono un’impresa che ridefinisce i confini del volontariato...
Il conto deposito si conferma nel 2026 uno degli strumenti più richiesti dai risparmiatori italiani per proteggere il proprio capitale dalla perdita di potere d'acquisto. Con i tassi di riferimento della Banca Centrale Europea fermi al 2,00% s...
Olbia. La Gallura inaugura la stagione 2026 sotto i riflettori globali grazie a una svolta storica per i trasporti dell'Isola: il debutto, domani 21 maggio, con l'atterraggio del primo volo diretto non-stop tra il John F. Kennedy di New Y...
20 May 2026
20 May 2026
20 May 2026
19 May 2026
19 May 2026
19 May 2026
19 May 2026