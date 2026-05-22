Olbia, "Il verso nudo": conversazioni intorno alla poesia di Tino Scugia

Olbia. Riparte la stagione poetica della città di Olbia con un appuntamento dedicato alla poesia come spazio di incontro, riflessione e condivisione. Domenica 24 maggio, alle ore 19:30, negli spazi di Suentu Lab, in via Basilicata 24/26, gestiti dall’associazione Culturale Archè e Mediterrarte, si terrà “Il verso nudo – Conversazioni intorno alla poesia di Tino Scugugia”, evento culturale che metterà al centro l’opera e la ricerca poetica dell’autore attraverso dialoghi, letture e momenti musicali. Poeta dalla voce intensa e riconoscibile, Tino Scugugia ha costruito nel tempo una scrittura essenziale e profonda, capace di interrogare il presente attraverso immagini nitide, tensione emotiva e attenzione alla dimensione umana del vivere.

L’incontro nasce proprio dal desiderio di creare uno spazio di ascolto attorno alla sua opera, trasformando la poesia in occasione di relazione e confronto. Il titolo dell’evento richiama l’essenzialità del verso, la sua nudità espressiva, la forza di una parola che rinuncia al superfluo per cercare autenticità, memoria e verità. Una poesia che si fa dialogo aperto con il pubblico, attraversando temi universali come il tempo, l’identità, il silenzio e la fragilità dell’esperienza umana.

Nel corso della serata interverranno Marella Giovannelli, Vanna Sanciu e Giuseppina Carta, protagoniste di una conversazione dedicata ai temi, alle immagini e alla visione poetica dell’autore. A moderare l’incontro sarà la poetessa e giornalista Camilla Pisani, che accompagnerà il pubblico in un percorso di lettura e approfondimento attorno alla voce poetica di Scugugia.

Accanto alla parola, spazio anche alla musica con l’intervento musicale di Daniele Gala, che contribuirà a creare un’atmosfera intima e partecipata, in sintonia con il carattere evocativo dell’evento. “Il verso nudo” si propone così come un’esperienza culturale che intreccia poesia, dialogo e musica, restituendo centralità alla parola poetica come luogo di ascolto, presenza e condivisione. Un appuntamento pensato non soltanto per gli appassionati di letteratura, ma per tutti coloro che riconoscono nella poesia uno strumento capace di generare visioni, domande e comunità. L’appuntamento è aperto al pubblico. L’ingresso è libero, ma, per chi lo vorrà, sarà possibile lasciare un contributo per contribuire al sostentamento dello spazio culturale Suentu Lab.