Olbia, fuori il primo singolo di Iside Zucconi: "Dentro un replay"

Olbia. Iside Zucconi, la ventenne olbiese, che a primo impatto potrebbe apparire timida e riservata, si trasforma completamente non appena parte la base e lei comincia a cantare. Dotata di grande capacità tecnica e di una vocalità matura nonostante la sua giovane età, che gli permette di giocare con i vocalismi e di saltare sapientemente da una nota all’altra, passando con grande abilità attraverso i vari registri, è una promessa musicale nel mondo del pop.

Seconda classificata lo scorso anno al noto Premio Vittorio Inzaina, Iside era, anche quest’anno, tra i solisti selezionati per esibirsi a Casa Sanremo durante la settimana del Festival. La cover scelta per la performance al Palafiori dalla giovane cantante, l’impegnativa “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco. “Ho scelto questa canzone perché mi piaceva molto e mi son detta: proviamoci, anche se è difficile. Ho voluto rischiare in quanto, questo brano, poteva consentirmi di crescere. - Spiega la cantante e prosegue nel suo racconto dell’esperienza di Casa Sanremo – Mi sono affacciata al mondo della musica da piccola grazie alla mia famiglia, specialmente a mio nonno che suonava nella banda musicale di Olbia e mi ha trasmesso questa passione. Inizialmente ho fatto parte di un coro e poi, all’età di 10 anni, ho iniziato a prendere lezioni di canto con il Maestro Giovanni Budroni, per rendermi conto, pian piano, che il canto non era più solo una semplice passione, ma un’esigenza di vita, da portare avanti e sviluppare in un progetto tutto mio. Così ho iniziato ad affrontare più seriamente questo cammino e, dopo vari concorsi, è arrivata la possibilità di fare Casa Sanremo e di questo ne sono felicissima e grata. Porterò per sempre con me il ricordo di queste meravigliose esperienze, che mi hanno aiutata tanto a superare la paura del palco. Spero davvero che la musica diventi il mio futuro”.

E oggi, Iside Zucconi, compie il primo passo per realizzare il suo sogno, incidendo il singolo “Dentro un replay” (ascolta qui), un brano pop dall’etichetta YVL, e dalla strumentale particolare, nella quale Kidd Reo (Alex Budroni) è riuscito sapientemente a riprodurre sonoramente in maniera ideale quello che potrebbe definirsi un loop o, per dirlo con il titolo della canzone, un “replay” appunto. Nel testo Iside si racconta, parlando di un’esperienza personale negativa legata a questioni di cuore: la cantautrice decide di non sprecare quel dolore emotivo, ma di trasformarlo in arte e, allo stesso tempo, di offrire la stessa possibilità con il suo esempio, ad altre persone che, ascoltando il suo brano, potrebbero ritrovarsi nella sua situazione e identificarsi in lei.

Del resto, il brano ben descrive situazioni tipiche del mondo giovanile (e non) caratteristiche del giorno d’oggi, rispecchiando profondamente dinamiche sociali personali e relazionali. Il testo mette infatti in luce, da una parte, come l’apparenza con cui si cerca di ingannare sè stessi e gli altri, imprigioni in atteggiamenti e comportamenti che, seppur detestati, vengono ripetuti ossessivamente dalle persone; e dall’altra, l’impossibilità di comunicarsi all’esterno se, interiormente, non si stabilisce cosa sia importante e cosa conti realmente nella vita. Per riuscire a fare ciò, il produttore Kidd Reo avrebbe giocato un ruolo importante. Riferisce infatti Iside: “Alex rappresenta per me un punto fermo ed è stato fondamentale nel mio percorso perché ha sempre creduto in me, anche quando io non avevo fiducia in me stessa, date le mie iniziali timidezza e insicurezza. Lui è riuscito ad infondermi quel coraggio che mi mancava nei momenti di incertezza e ora, anche se ammetto di avere un po’ il timore dei feedback del pubblico, l’emozione più grande che provo è la felicità”.

E dal canto suo, Kidd Reo, ha solo parole di orgoglio per la sua pupilla: “Il singolo di Iside è l’inizio di un percorso che lei sta affrontando in maniera del tutto genuina. È sempre stata la mia prima scommessa, la prima persona in cui ho visto del potenziale a livelli alti per davvero. Quando ho sentito la sua voce sono rimasto profondamente colpito perché, oltre le capacità innate a livello tecnico, ho visto in lei il futuro delle vocalità della nostra generazione. Oltre al punto di vista vocale, poi, ci ha sicuramente legato il fatto di incrociare i nostri percorsi in esperienze come Casa Sanremo. Lei è stata una delle soliste che, a mio avviso, ha fatto una delle migliori esibizioni. Anni fa credevo già in lei, ma non mi aspettavo che in poco tempo avrebbe fatto passi da gigante in maniera così spedita. Per la realizzazione di questo singolo ci siamo presi del tempo, quello giusto. Ho iniziato la base già consapevole di dove volessimo andare a parare. Scrivere il testo insieme a lei è stata un’esperienza unica perché, oltre ad orientare la mia penna verso il suo stile, lei ha fatto sì che io potessi usare le parole migliori per esprimere quello che voleva far arrivare. Questa è la massima definizione di team e di squadra che si possa trovare quando si lavora sulla musica. Oltre questo singolo, che per noi costituisce già di per sé un traguardo enorme, stiamo lavorando per far uscire tante altre cose. Al momento però restiamo focalizzati sui progetti e lasciamo spazio alla musica, che sempre sa parlare meglio di noi”.