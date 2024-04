Sardegna vicina al podio per i pagamenti degli enti pubblici ai privati

Olbia. La Sardegna tra le regioni più virtuose per i pagamenti che dagli enti pubblici vengono erogati alle aziende. I tempi di attesa sono pari a 24 giorni, ben otto in meno della media nazionale. Questo il dato rilevante e generale che emerge grazie all'indagine "Tempi di pagamento dei Comuni," realizzata dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna su dati Mef-Rgs. Su un analisi che ha coinvolto 375 comuni isolani, 242 pagano entro i 30 giorni, 124 entro i 60 giorni, 8 entro i 90 giorni e solo 1 tocca i 180 giorni. I paesi del Sassarese risultano i più virtuosi; seguiti dal Sud Sardegna con 29 giorni di media, Nuoro con 32 e chiudono Oristano e Cagliari con 35. Il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna Fabio Mereu e' soddisfatto del dato ma mette in evidenza che ci sono ancora imprenditori sardi che ricevono quanto dovuto oltre i 30 giorni, portando dunque gli stessi a ricorrere ad un autofinanziamento o agli istituti di credito. Resta dunque l'idea e l'impegno di un sistema a compensazione tra quanto dovuto a titolo di debito dagli enti pubblici alle imprese e quanto dovuto in termini di debiti fiscali e contributivi dalle stesse imprese fornitrici di servizi alla Pubblica Amministrazione.

Mantenere uno standard di pagamento entro i termini di legge consentirebbe di avere un flusso economico che consente entrate e uscite regolari anche per le stesse imprese, gestendo così regolarmente anche i pagamenti verso lo Stato.