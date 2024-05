Olbia: convegno sul deposito votivo di San Simplicio

Pubblicato il 09 May 2024 alle 10:00

Olbia. Il Community Hub di Via Perugia 3, nel quartiere Poltu Quadu, ospita domani, venerdì 10 Maggio alle 18, il convegno dal titolo “Il deposito votivo della basilica di San Simplicio a Olbia”. L’evento si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri sull’archeologia in Gallura promosso grazie alla collaborazione tra Sardegna Turistica e Olbia Community Hub.

Ospite d’eccezione dell’evento è l’archeologa Paola Basoli, già direttore archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari, che presenterà i lavori di scavo e ricerca effettuati presso la necropoli sottostante alla basilica di San Simplicio in Olbia. La presentazione e moderazione dell’incontro sarà a cura di Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di storia, gli studiosi e chiunque sia curioso di scoprire le tracce del passato nel territorio della Gallura. Gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico.