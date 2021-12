Olbia: Davide Rossi è stato investito, ieri il ritrovamento del corpo

Olbia. Tragica vigilia di Natale per i familiari e i tanti amici dell'olbiese Davide Rossi, che fino all'ultimo avevano fortemente sperato di trovarlo in vita. Davide, 36 anni, era stato dato per scomparso tra il 22 e il 23 dicembre. Da allora numerose Forze dell'ordine, Vigili del fuoco, assieme a volontari, amici e familiari lo avevano cercato ovunque. L'ultimo avvistamento era stato segnalato al Botteghino di Putzolu, il noto bar alla periferia di Olbia, sulla Statale 127, dove ieri era stato ritrovato, poco lontano, il suo cellulare. E sempre nella serata di ieri la tragica scoperta, Davide è stato trovato senza vita. Le indagini sono tutt'ora in corso da parte del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia insieme al commissariato della PS di Olbia. Davide sarebbe stato travolto da un camioncino. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna sarebbe stato il suo conducente ad indicare il tratto di strada in cui Davide sarebbe stato colpito. Le indagini sono tutt'ora in corso. Per fare luce sugli ultimi istanti di vita di Davide e sulla esatta dinamica dell'incidente, avvenuto in un tratto di strada considerato da molti pericoloso, si dovrà attendere l'autopsia. La notizia della tragica e prematura scomparsa di Davide Rossi, molto conosciuto e stimato, si è diffusa subito in città suscitando profondo cordoglio.