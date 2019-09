Olbia, Corso Vittorio Veneto si rinnova: in arrivo altre 3 rotatorie e 6 milioni di investimento

Olbia, 13 settembre 2019 – Corso Vittorio Veneto, una delle vie principali di Olbia, avrà presto un nuovo look: non sarà una cosa immediata, ma intanto la giunta comunale presieduta dal sindaco Settimo Nizzi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di adeguamento del Corso Vittorio Veneto (tratto da via Marco Polo fino all’intersezione con la strada tangenziale).

A seguito della deliberazione 185 del 23 maggio 2019, tale ambito di intervento (Tangenziale-via Marco Polo) è stato allargato oltre la scuola elementare di Isticcadedu, arrivando a via Vulcano.

Dunque, il progetto di fattibilità approvato recentemente con la delibera 339 del 4 settembre 2019 coinvolge il tratto di Corso Vittorio Veneto tra via Vulcano e lo svincolo per la circonvallazione.

Complessivamente (tra lavori, spese tecniche, consulenze, Anac etc) parliamo di un investimento da 6.000.000 €.

Come si legge nella relazione tecnica firmata dall’ing. Danilo Manzottu presente sull’Albo pretorio allegata alla delibera 339, lo scopo di tale progetto è adeguare il tratto finale di Corso Vittorio Veneto.

Nel dettaglio, il tratto finale di Corso Vittorio Veneto verrà rivoluzionato e reso più funzionale alle esigenze dei cittadini.

Questi i lavori previsti nel progetto di fattibilità:

risanamento del corpo stradale con allargamento della carreggiata ;

; realizzazione delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi ;

; pista ciclabile su sede separata;

quattro rotatorie in corrispondenza di via Plutone, via Cook, via Marco Polo e via della Ferula (qua già presente, ma si prevede l’adeguamento delle dimensioni);

in corrispondenza di via Plutone, via Cook, via Marco Polo e via della Ferula (qua già presente, ma si prevede l’adeguamento delle dimensioni); impianto di pubblica illuminazione;

rete raccolta acque meteoriche;

ripristino recinzioni esistenti;

sistemazione interferenze;

canalizzazioni per sottoservizi.

I lavori verranno divisi in quattro lotti funzionali:

primo lotto: realizzazione delle rotatorie in corrispondenza degli ingressi sul ponte Rio Seligheddu (via Marco Polo, via Cook). La spesa stimata è di 910.000 euro;

secondo lotto “via della Ferula-via Marco Polo”: costo totale stimato 2.000.000 euro;

terzo lotto “tratto via Cook-via Plutone”: costo totale stimato 1.600.000 euro.

quarto lotto “tratto via Plutone-tangenziale”: costo stimato totale 1.490.000 euro.

Scendendo ancora più nel dettaglio, tale progetto di adeguamento si “incastra” perfettamente con quello previsto dal Cipnes sullo svincolo della circonvallazione, il quale prevede la razionalizzazione dell’ingresso con una rotatoria e relativo verde pubblico.

Anche in questo progetto comunale è prevista tutta la sistemazione delle aree pubbliche. Nel tratto urbano, da via Vulcano alla scuola elementare, verrà riqualificato il verde pubblico.

Sono inoltre previsti degli stalli per scuolabus e bus, affinché genitori e bambini possano raggiungere la scuola in tutta sicurezza.