Olbia, Coronavirus: tende al Pronto Soccorso per i casi sospetti

Olbia, 25 febbraio 2020 – Sono tre, sono riscaldate e sono situate accanto al Pronto Soccorso di Olbia: sono le tende della Protezione Civile di Olbia e sono una misura contro il Coronavirus.

Le tende servono per il triage di potenziali casi sospetti di Coronavirus covid-19 o pazienti con sintomatologia simile che dovessero presentarsi al Giovanni Paolo II.

Questo permetterà a questi soggetti di non essere inseriti nel flusso ordinario dei pazienti, come invece è accaduto per il Paziente 1 in Lombardia.

In questo modo si evita che la struttura ospedaliera possa diventare una fonte di contagio.

Si tratta di una misura a tutela di tutti i pazienti, del personale medico e della popolazione.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Ats Sardegna e Comune di Olbia.