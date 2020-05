Olbia città a 30 km/h: coinvolte strade principali

Olbia, 11 maggio 2020 – Una rivoluzione per la crisi, di quelle che cambiano nel dna il cittadino: Olbia diventerà una città a 30 km/h. Non è una battuta: è questa l’idea che il sindaco Settimo Nizzi ha enunciato durante il consiglio comunale dedicato all’emergenza Covid-19 nonché al regolamento per i tavolini di bar e ristoranti in area pubblica.

Il sindaco è stato chiaro: verrà modificata parte della viabilità cittadina per facilitare e aumentare la viabilità pedonale e ciclabile. Dunque, spazio a infrastrutture leggere che agevolino la mobilità alternativa. Poi, questione tavolini: è probabile che vengano utilizzati anche i parcheggi in alcune zone della città, per cui ecco le zone a 30 km/h.

Probabilmente tra le strade coinvolte ci saranno Corso Vittorio Veneto, viale Aldo Moro e via Roma. Il sindaco lo ha detto chiaramente: non si dovrà più correre e dunque via alle zone 30, le quali possono rappresentare anche un ticket pubblicitario in chiave turistica – a patto di avere poi i servizi e le infrastrutture per muoversi in città senza dover per forza usare l’auto.

Il sindaco Nizzi ha poi preannunciato che questo piano verrà reso pubblico la settimana prossimo e su questo si discuterà.