Olbia: Capitaneria di porto festeggia 90 anni

Cronaca

Olbia, Protezione civile e incendi: arriva la campagna "Io non rischio"

Olbia. Sabato 20 e domenica 21 maggio, anche Cagliari e Olbia partecipano alla campagna “Io non rischio”: volontari e volontarie di protezione civile invitano i loro concittadini in piazza per scoprire cosa ognuno può fare per ridu...