Olbia, albero pericolante in via Vittorio Veneto

Bianca

Mercoledì senz’acqua per l’intervento all’impianto dell’Agnata

Arzachena. Intervento programmato per mercoledì 18 febbraio 2026 dalle 8 alle 23.30. Interessati Olbia e alcune frazioni, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci e frazioni, Padru e frazioni, Telti, Monti, San Teodoro e frazioni, Luogosanto, ...