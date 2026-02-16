Olbia, albero pericolante in via Vittorio Veneto

Monday, 16 February 2026
Informazione dal 1999
Olbia. Questo pomeriggio in via Vittorio Veneto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per un albero pericolante all'altezza dell'ex Banco di Sardegna.
Sul posto la Polizia Locale per consentire il transito dei veicoli in sicurezza, mentre i vigili hanno provveduto a tagliare i rami della pianta, consentendo di limitare lo spostamento della chioma a causa delle forti raffiche di vento che nelle ultime ore imperversano che in città.
Proprio in virtù del garantire la sicurezza dei cittadini il sindaco ha disposto con un apposita ordinanza la chiusura di parchi e cimiteri.
16 February 2026
16 February 2026
16 February 2026
16 February 2026
Tempio. I tecnici del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per eseguire un intervento non programmato, di manutenzione sulla condotta foranea Tempio Pausania – Luras. Durante le operazioni e fino alla loro conclusione, prevista per ...
Arzachena. Intervento programmato per mercoledì 18 febbraio 2026 dalle 8 alle 23.30. Interessati Olbia e alcune frazioni, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci e frazioni, Padru e frazioni, Telti, Monti, San Teodoro e frazioni, Luogosanto, ...
Santa Teresa Gallura. Intervento programmato per la giornata di martedì 17 febbraio 2026, dalle 8 alle 22. Interessate diverse località nei Comuni di Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Palau e La Maddalena. Per la giornata di marted&i...
Sardegna. Un’altra giornata di maltempo si è abbattuta sull’isola e ha richiesto l’intervento senza sosta dei Vigili del Fuoco. Ecco gli aggiornamenti dal VVF regionale. “Nel Sarrabus, in particolare in alcune localit&a...
Olbia. Giunge oggi in redazione una triste notizia: nel cuore della notte qualcuno ha distrutto i rifugi per gatti costruiti dalla Lida in via Latina. Non resta più niente delle casette realizzate con cura dall’associazione: sono st...
15 February 2026
15 February 2026
15 February 2026
15 February 2026
15 February 2026
15 February 2026
15 February 2026