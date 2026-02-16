Monday, 16 February 2026

Cronaca, Nera

Olbia, albero pericolante in via Vittorio Veneto

L’intervento dei Vigili del Fuoco.

Barbara Curreli

Pubblicato il 16 February 2026 alle 17:00

Olbia. Questo pomeriggio in via Vittorio Veneto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per un albero pericolante all'altezza dell'ex Banco di Sardegna. 

Sul posto la Polizia Locale per consentire il transito dei veicoli in sicurezza, mentre i vigili hanno provveduto a tagliare i rami della pianta, consentendo di limitare lo spostamento della chioma a causa delle forti raffiche di vento che nelle ultime ore imperversano che in città.

Proprio in virtù del garantire la sicurezza dei cittadini il sindaco ha disposto con un apposita ordinanza la chiusura di parchi e cimiteri. 

