Olbia: al museo il convegno di Archeologia Subacquea

Olbia. Uno dei più importanti Congressi di Archeologia Subacquea in Europa si terrà a La Maddalena dal 11 al 13 Maggio e il 14 terminerà al Museo Archeologico di Olbia. Si legge in una nota: "L'associazione Sardegna Turistica nella sua opera di importante lavoro di divulgazione e promozione della storia e archeologia sarda trasmetterà in diretta streaming il congresso in esclusiva e visibile a tutti nei suoi canali social Facebook e Youtube. Un'occasione importante per condividere i risultati delle ricerche condotte in questi anni. Il Convegno rappresenta un ritorno ai luoghi che hanno visto la nascita della disciplina in Italia, con l’attività pionieristica e le prime indagini archeologiche in ambiente acquatico condotte nei mari circostanti l’isola, ormai oltre 60 anni fa".