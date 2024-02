Nord Sardegna, scippa un anziano: arrestata

Porto Torres. I militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Porto Torres - si legge nella nota - "hanno tratto in arresto una 36enne e deferito in stato di libertà una 16enne, un 21enne ed un 19enne in quanto tutti gravemente indiziati del concorso nel furto con destrezza del portafoglio di un anziano, nonché del tentativo di utilizzare una delle carte di credito che si trovavano al suo interno. Nell’ultimo periodo vi era stata una grande recrudescenza nel fenomeno degli scippi all’esterno dei supermercati consumati in danno di persone anziane o soggetti indifesi".

"Nella giornata di ieri, l’anziana vittima, dopo aver subito lo scippo, chiedeva immediatamente aiuto. La pattuglia attivatasi repentinamente, rintracciava la presunta autrice del furto, nonché i suoi fiancheggiatori presso il McDonald’s di Porto Torres, mentre verosimilmente tentavano di utilizzare una delle carte di credito presenti all’interno del portafoglio rubato. Alla vista dei militari una dei presunti concorrenti nel reato tentava di allontanarsi al fine di disfarsi della refurtiva, che veniva quindi recuperata parzialmente e restituita alla vittima. La donna, al termine delle formalità di rito, è stata associata presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, che si è celebrata nella mattinata di ieri: l’arresto è stato convalidato e la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari", concludono i militari.