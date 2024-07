Nord Sardegna, perde il controllo dell'auto: donna in ospedale

Sassari. La squadra 1A della centrale, intorno alle 21.30, è intervenuta sulla SS 200 , all’altezza della zona di Marritza, per un incidente stradale. La conducente della vettura, perdendo il controllo del mezzo, andava fuori strada per finire la sua corsa su un muro di recinzione.

All’arrivo sul posto i VVF hanno messo in sicurezza la macchina che si era inclinata su un fianco e in collaborazione con gli operatori sanitari, estraevano la signora, poi trasportata al Pronto Soccorso. Sul posto il personale del 118 con due ambulanze di cui una medicalizzata e i Carabinieri per i rilievi del caso.